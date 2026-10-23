Galilea Montijo pone orden tras el caos de su supuesta salida de Hoy

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Galilea Montijo hizo una aclaración en vivo este 23 de octubre sobre su supuesta salida del programa Hoy. Todo el ruido empezó después de que la conductora bromeara el día anterior sobre su supuesta salida del show, y la prensa no dejó de preguntarle al respecto, incluso sobre si se iba en enero.

Entre risas, Galilea afirmó que todo se saca de contexto cuando se edita. Contó que el comentario surgió justo después de presentar una nota sobre la separación de Jesse & Joy, y que el chiste era parte de ese momento. Según la presentadora, le encanta ver las caras de sorpresa de sus colegas cuando lanza este tipo de comentarios porque se considera una persona disruptiva.

Tania Rincón no se quedó callada y le recordó que no puede echarle la culpa al contexto porque el comentario lo hizo ahí mismo, en vivo. Por su parte, Raúl Araiza confirmó que todo fue una broma, aunque admitió que fue divertido ver cómo todos cayeron en la trampa.