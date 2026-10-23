Ricky Martin pone fin al chisme: negó romance con Eduardo Verástegui de la forma más directa

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Ricky Martin decidió cerrar el libro sobre el rumor que durante años ha insistido en que tuvo un romance con Eduardo Verástegui durante su juventud. El 22 de octubre, el cantante compartió un mensaje en sus Historias de Instagram donde fue tajante: aseguró que nunca le ha visto el pipí a Eduardo Verástegui, ni el pipí ni nada más.

Esta respuesta llega justo después de que Verástegui también negara la historia. En un encuentro con la prensa mexicana, el cineasta fue cuestionado sobre si Aracely Arámbula opinaba que él y Ricky Martin habían tenido una relación. Verástegui respondió que es una mentira y que la prensa lleva más de 20 años preguntando lo mismo, pidiéndoles que fueran más creativos.

Cuando le preguntaron si le dolía que pusieran en duda su orientación sexual, Verástegui contestó que para nada, ya que sabe lo que es y no le preocupa lo que la gente piense de él, pues tiene seguridad en sus convicciones.

El origen de este chisme reciente se remonta a mayo, cuando la periodista Ana María Alvarado afirmó en su programa que Aracely Arámbula habría expuesto a los artistas. Según Alvarado, la actriz dijo que Ricky Martin entró en escena justo en el momento en que ella y Verástegui terminaron su relación, supuestamente durante un concierto del cantante donde se encontraron. Hasta ahora, Aracely Arámbula no ha confirmado ni negado esta versión.

La verdad es que Ricky Martin no se anduvo con rodeos y prefirió dejar el asunto así de claro. ¿Quién sigue en la lista de rumores que necesitan una respuesta así de directa?