Camila Fernández saca la cara por Leonardo Aguilar tras su concierto vacío

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Leonardo Aguilar dio de qué hablar, aunque no por lo que esperaba, tras su presentación como solista el 19 de octubre en las Fiestas de Octubre de Guadalajara, Jalisco. El recinto lució casi vacío.

Ante la situación, Camila Fernández, hija de Alejandro Fernández y también cantante, le expresó su apoyo al cantante. Para Camila, llenar el lugar no lo es todo y explicó que este tipo de situaciones son experiencias que ayudan a crecer profesionalmente en la industria. Según la cantante, ese recinto en particular es muy difícil y requiere de mucha promoción, asegurando que así es como se aprende en la vida.

Por su parte, Leonardo no se quedó callado y hasta bromeó sobre la falta de público. Sin embargo, indicó en una entrevista para "Ventaneando" que las críticas a su familia han tenido un impacto negativo en su carrera. Aseguró que, aunque él no ha sido protagonista de las polémicas ni le ha hecho nada a nadie, terminó siendo atacado también.

El cantante confesó que ha pasado tres años en el ojo del huracán, . Comentó que prefiere que hablen mal de él a que no hablen nada, pues ha sabido aprovechar la atención para que sus proyectos musicales sigan sonando.