Las apuestas más locas de ¿Quién es la Máscara? 2026: así intentaron adivinar a los famosos

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El panel de investigadores de ¿Quién es la Máscara? 2026 se encuentra en un verdadero laberinto. Tras dos programas, Juanpa Zurita, Anahí, Yuri y Mauricio Ochmann han luchado por descifrar las pistas de los nuevos personajes, apoyándose principalmente en los números musicales y en los secretos que los enmascarados revelan, aunque esto último a veces solo sirve para confundirlos más. A pesar de las dudas, los expertos siempre encuentran una justificación para sus apuestas.

Para poner contexto, el grupo de investigadores está integrado por figuras muy diversas: Juanpa Zurita, quien es una personalidad influyente de internet, vlogger, actor y modelo mexicano; y Mauricio Ochmann, actor mexicano-americano con trayectoria en México y Estados Unidos, junto a las reconocidas Anahí y Yuri.

Los debutantes y sus misterios

En la segunda emisión de esta octava temporada conocimos a seis personajes: Beto Batazo, Dr. Kaboom, Octavia Ventosa, El Paisa, La Patrona y Rito Cangurito. Cada uno hizo su gran debut, compartió detalles de su vida y se lució con una presentación musical.

Beto Batazo llegó presumiendo su pasión por el deporte y el arte, dominando la pista de baile y el ritmo al cantar Este de El Alfa y N-Fasis. Aunque ya se descubrió que detrás de la máscara estaba Latin Lover, los investigadores estaban en otro canal. Yuri apostó por Arturo Carmona, mientras que Anahí creía que era Jaime Camil. Por su parte, Juanpa Zurita dudaba entre Aldo De Nigris y Aarón Mercury, y Mauricio Ochmann se inclinó por Alexis Ayala o Héctor Sandarti. Claramente, el flow de Beto Batazo los dejó perdidos.

Ciencia, vlogs y despecho

El Dr. Kaboom presentó una personalidad de científico loco con una familia muy peculiar. Sorprendió a todos al mostrarse como un romántico empedernido o quizá un gran fan del América al interpretar Mi Mayor Anhelo de la Banda MS. Las apuestas aquí fueron variadas: Juanpa Zurita dijo que era Ricardo Pérez, Anahí fue por Luis Gerardo Méndez, Mauricio Ochmann eligió a Cristian Castro y Yuri apostó por Brandon Peniche.

Luego llegó Octavia Ventosa, quien se presentó como una vlogger fan de dar recomendaciones y publicar su día a día para estar cerca de sus seguidores. Se puso en modo despecho y nostalgia con la canción Cada Qué de Belanova. En este caso, Anahí pensó que se trataba de Karol Sevilla, mientras que Yuri apostó por Danna. Mauricio Ochmann creyó ver a Samadhi Zendejas y Juanpa Zurita optó por Doris Jocelyn.

Regional mexicano y el poder de la loba

El Paisa trajo todo el sabor del barrio, declarándose amante de la comida, de Juan Gabriel y de la música regional mexicana, género que llevó al escenario con Derecho de Antigüedad de La Original Banda El Limón. Los expertos lanzaron sus pronósticos: Yuri fue por Julión Álvarez, Anahí por Alfredito Olivas, Mauricio Ochmann por Jhonny Caz y Juanpa Zurita por Payo Solís.

La Patrona entró al escenario como una loba decidida a conquistar todo, incluso ligándose a Omar Chaparro para dejar claro que ella es la que manda. Al cantar Loba de Shakira, las predicciones fueron: Yuri apostó por Karime Pindter, Mauricio Ochmann por Karely Ruiz, Anahí por Kim Shantal y Juanpa Zurita por Kenia Os. Se nota que el panel estaba buscando perfiles muy específicos para esta máscara.

Finalmente, Rito Cangurito apareció como un personaje pequeño con el sueño de ser un gran streamer y conquistar el internet con transmisiones de Roblox. Dejó a todos en shock al cantar Perlas Negras de Natanael Cano. A pesar de que se reveló que Verónica Montes era quien estaba detrás del marsupial, los investigadores juraban que era alguien más: Juanpa Zurita apostó por Alana Flores, Anahí por Erika Buenfil, Mauricio Ochmann por Lupita Villalobos y Yuri por Yuridia. Definitivamente, el instinto de los expertos falló otra vez.

La octava temporada de ¿Quién es la Máscara? 2026 se transmite todos los domingos a partir de las 8:30 p.m. por Las Estrellas. ¿Será que los investigadores recuperen la vista o seguirán adivinando al azar?