Paola Dalay presume a su hija tras fuertes rumores sobre César Romo

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Paola Dalay decidió subir videos con su hija durante la noche del 6 de noviembre a través de sus historias de Instagram. Estas publicaciones llegaron en un momento muy movido, ya que circulan versiones que aseguran que su nueva pareja, el futbolista César Romo, le habría pedido mudarse con él pero bajo la condición de no llevar a la pequeña.

El chisme se puso intenso después de que se filtrara que Dalay ya estaría viviendo con Romo. Esto contrasta con lo que ella misma había dicho apenas unos días antes, cuando aseguró que solo estaban saliendo y que todavía no formalizaban un noviazgo. La versión más delicada fue difundida por el periodista Emilio Morales, quien afirmó que el deportista habría condicionado la convivencia con la influencer.

El fuerte rumor sobre la hija de Paola

Según lo contado por Emilio Morales en el programa de YouTube de Adela Micha, Paola Dalay y César Romo se conocieron en un evento de creadores de contenido y su acercamiento habría avanzado rápidamente. El periodista sostuvo que la pareja ya comparte domicilio, y que Romo habría planteado una condición relacionada con la hija de la influencer.

Morales afirmó que Romo le habría dicho a Dalay que se fuera a vivir con él, pero que no la quería con la niña, dejando a la menor con José Eduardo Derbez. Cabe resaltar que, hasta el momento, ninguna de las personas involucradas ha confirmado que tal petición haya existido en la vida real. El hecho de que Paola publicara videos con la niña el 6 de noviembre ocurre justo cuando estas especulaciones sobre su dinámica familiar se volvieron el tema principal.

Así se lleva José Eduardo Derbez con su ex

Por otro lado, José Eduardo Derbez también rompió el silencio sobre cómo es la relación actual con Paola tras su separación. En el pódcast Diablitohigh, el actor explicó que la convivencia entre ellos no es un problema y que, de hecho, siguen saliendo juntos. Contó que se van a comer y que la pasan muy bien, riéndose juntos a pesar de que ya no son pareja.

Sin embargo, el hijo de Eugenio Derbez admitió que todavía tienen temas que resolver. Específicamente, reconoció que todavía tienen conversaciones pendientes sobre cómo coordinar cómo organizarán las celebraciones familiares, como la Navidad y otras fechas importantes, ya que necesitan ponerse de acuerdo por el bienestar de Tessa. Aunque no dijo que hubiera conflictos graves, quedó claro que la crianza compartida es algo que tendrán que ir resolviendo conforme avance esta nueva etapa de sus vidas.

¿Quién es el nuevo galán de Paola Dalay?

Para quienes no estén enterados, César Romo es un futbolista mexicano de 30 años. Juega como defensa en el Raniza FC, que es parte de la Kings League Américas. Su nombre empezó a sonar fuerte en redes sociales cuando los usuarios lo identificaron en una fotografía donde aparece abrazando a Paola Dalay durante el Gran Premio de México de Fórmula 1.

Sobre este tema, el 2 de noviembre, la influencer admitió en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante que estaba conociendo sentimentalmente al deportista, aunque en ese momento negó que fueran novios oficiales. Explicó que estaban saliendo y que todo estaba fluyendo muy bien, aclarando que conoció a Romo después de haber terminado su relación con José Eduardo. Según Dalay, ella llevaba unos cinco meses separada del actor para cuando hicieron pública su ruptura el 1 de noviembre.