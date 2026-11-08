Buscan donadores de sangre para la actriz Ana Silvia Garza

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Mariana Garza, actriz y exintegrante de Timbiriche, solicitó la ayuda de sus seguidores para encontrar personas dispuestas a donar sangre a nombre de su madre, Ana Silvia Garza Alardín. La actriz compartió la petición a través de su cuenta de Facebook, informando que su mamá se encuentra hospitalizada en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) en la Ciudad de México.

Aunque Mariana hizo el llamado de corazón para que acudan a donar, no reveló los motivos específicos de la hospitalización ni dio detalles sobre el estado de salud actual de Ana Silvia. A esta causa se sumó Diego Schoening, excompañero de Mariana en Timbiriche, quien difundió el mensaje de apoyo y le aseguró a la actriz que no está sola y que tanto él como su círculo cercano están con ella y su mamá.

Una trayectoria ligada a la televisión

Ana Silvia Garza Alardín es una actriz mexicana de 74 años, originaria de Monterrey, Nuevo León, con una carrera que abarca cine, teatro y televisión. Inició su camino artístico a finales de la década de 1970 y participó en algunas de las telenovelas más reconocidas de México. Participó en telenovelas como Vanessa en 1982, Quinceañera en 1987 y Alcanzar una estrella en 1990.

En el caso de Alcanzar una estrella, hubo una coincidencia curiosa ya que Ana Silvia interpretó a Norma Gaitán, la madre del personaje que interpretaba su propia hija, Mariana Garza, trasladando así su vínculo real a la ficción. Además de estos proyectos, su filmografía y trayectoria incluyen trabajos en Al norte del corazón, La loba, Amar a muerte, Luis Miguel - la serie y Esta historia me suena.

Antecedentes de salud y familia

La salud de la actriz ha sido un tema delicado anteriormente. En julio de 2025, Ana Silvia reveló que pasó por un neumotórax que afectó su pulmón derecho. Esta complicación médica fue grave, pues puso en riesgo su vida y provocó que perdiera una cantidad considerable de peso. La actriz explicó en una entrevista que llegó a pesar apenas 40 kilogramos, aunque logró recuperarse y subir de peso tras recibir la atención médica necesaria.

Ana Silvia proviene de una familia con fuertes raíces culturales y artísticas. Es hija del periodista Ramiro Garza y de la poeta Carmen Alardín. También es hermana del actor Jaime Garza, quien falleció en mayo de 2021.

El misterio del parentesco con Mariana

Durante años, la relación entre Ana Silvia y Mariana Garza causó mucha confusión entre la gente. Esto se debió a que Mariana fue presentada como hermana de su propia madre. De acuerdo con los relatos publicados sobre su familia, los abuelos maternos de Mariana registraron a ella y a su hermano Sebastián como si fueran sus propios hijos.

Debido a este registro, legalmente aparecían como hermanos de Ana Silvia, aunque en realidad eran sus hijos. Mariana Garza aclaró posteriormente que ella siempre supo quién era su madre, pero que la situación legal hizo que el público desconociera el parentesco real por mucho tiempo.

Uno de los momentos donde esto quedó en evidencia fue en 1998, en el aeropuerto de Acapulco, Guerrero. Mientras los reporteros entrevistaban a Mariana sobre un posible regreso de Timbiriche, su hija Shamadhi, que tenía dos años, llamó abuela a Ana Silvia. Ante la curiosidad de los periodistas, Ana Silvia tuvo que aclarar que Mariana no era su hermana, sino su hija, y confirmó que Shamadhi era su nieta.

Mariana explicó años después que el parentesco no era un secreto absoluto, ya que ella había hablado de su relación con Ana Silvia desde que estaba en Timbiriche, .