Super Mario Galaxy: La Película llega a HBO Max el 20 de noviembre

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Super Mario Galaxy: La Película llegará exclusivamente a HBO Max el 20 de noviembre. La cinta se suma al catálogo de películas familiares de la plataforma para quienes no pudieron verla en cines o simplemente quieren repetir la dosis de Reino de los Hongos.

La producción fue un fenómeno total en 2026, siendo el primer estreno del año en superar los mil millones de dólares de recaudación mundial. De acuerdo con la información compartida, esto confirma el enorme alcance de la franquicia.

En esta historia, que continúa lo empezado en Super Mario Bros.: La Película de 2023, Mario y Luigi creen que ya pueden descansar tras detener a Bowser. Pero claro, la paz no dura nada y una llamada de auxilio los manda directo a una aventura por la galaxia. El objetivo ahora es explorar mundos desconocidos para rescatar a la princesa Rosalina de las garras de Bowser Jr.

Lo más emocionante para los fans es que la película expande el universo cinematográfico con personajes que no tuvieron un papel relevante en la primera entrega. Por fin tenemos la presencia destacada de Yoshi y de la propia Rosalina, lo cual le da un plus a la trama.

¿Creen que Super Mario Galaxy supere a la primera película o solo fue la emoción del estreno?