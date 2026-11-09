Paola Dalay desmiente que haya dejado a su hija por vivir con César Romo

Entretenimiento

Paola Dalay puso un alto a los chismes que aseguran que ya vive con el futbolista César Romo y que, supuestamente, abandonó a su hija Tessa. La versión, que empezó a circular hace poco, decía que Romo le pidió a Paola mudarse con él pero que no quería que la niña lo acompañara, dejándola así bajo el cuidado de José Eduardo Derbez.

Ante el escándalo, la creadora de contenido reaccionó el sábado 7 de noviembre a través de Instagram. En una sesión de preguntas y respuestas, alguien le preguntó directamente si era cierto que ya vivía con el deportista y si había dejado a su hija. Paola respondió con una carcajada y escribió que eso era falso, falso y falsísimo.

Para dejar las cosas claras, también compartió fotos con Tessa, sugiriendo que madre e hija pasaron tiempo juntas durante ese fin de semana. Esta respuesta desmiente lo dicho por Emilio Morales, quien había difundido la noticia de la supuesta mudanza en la plataforma digital La saga.

Paola Dalay ya había explicado en entrevistas previas que ella fue quien decidió dejar el hogar que compartía con José Eduardo Derbez para mudarse a otro lugar. También aclaró que acordó con el actor que la pequeña Tessa se quedara con él mientras ella terminaba de instalar su nueva casa, momento en el cual la niña se mudará definitivamente con su mamá.

Sobre su situación sentimental, la influencer confirmó que está saliendo con César Romo, aunque precisó que todavía no son novios. Además, aseguró que su ruptura con José Eduardo ocurrió hace cinco meses, descartando así cualquier acusación de infidelidad.

La verdad es que el chisme estaba muy armado, pero Paola salió al quite rápido. ¿Quién se cree ya todo lo que dicen en los programas de farándula?