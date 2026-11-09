Lucero pone freno a los rumores de que volvió con Manuel Mijares

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Lucero desmintió que haya vuelto con Manuel Mijares. La actriz y cantante desmintió una supuesta portada de la revista ¡Hola! que se viralizó en redes sociales, donde aseguraban que la expareja había retomado su relación sentimental y que se arrepentían de su divorcio.

La artista arremetió contra la imagen, la cual fue creada aparentemente con inteligencia artificial y difundida por algunos usuarios. A través de X, Lucero calificó de estupidez el hecho de hacer cosas falsas y pidió que ya no usen AI o CGI. Para ella, inventar estas payasadas es una falta de respeto porque hay gente que puede creérselo.

Para rematar el engaño, la intérprete compartió una publicación de una seguidora en X que revelaba la foto original. Resulta que la imagen auténtica era de una sesión fotográfica en la que Lucero aparecía sola para la revista Vanidades y que fue usada para hacer el montaje.

Por su parte, la revista ¡Hola! no reaccionó de inmediato ni en sus redes oficiales ni en su sitio web ante la polémica.

Un vínculo que confunde a los fans

No es la primera vez que surgen dudas sobre su relación. Lucero y Manuel Mijares se conocieron en 1987 mientras filmaban la película Escápate conmigo. Años después se casaron en 1997 y tuvieron dos hijos, José Manuel y Lucero, nacidos en 2001 y 2005.

Aunque el matrimonio terminó en 2011, siempre han mantenido una relación cercana y profesional. De hecho, desde 2021 volvieron a compartir proyectos en el escenario, lo que ha alimentado constantemente los chismes sobre una posible reconciliación.

Ya saben que el cariño profesional no siempre significa amor, aunque el internet quiera forzar el romance.