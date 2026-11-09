Susana Zabaleta y Kenia Os: el video que desató rumores de celos en la NBA México

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El internet ya empezó con sus teorías. Susana Zabaleta habría protagonizado una escena de celos con Ricardo Pérez el pasado sábado 7 de noviembre de 2026 en la Arena Ciudad de México. Todo surgió después de que circularan videos donde se ve a Kenia Os levantándose para despedirse de otras personas mientras la actriz se quedó sentada.

Estas imágenes provocaron que los internautas especularan sobre un supuesto desplante hacia la cantante. Sin embargo, no hay confirmaciones de los involucrados ni elementos que comprueben que realmente hubo un conflicto. Los clips se difundieron tras el partido entre los Denver Nuggets y los Indiana Pacers, que terminó 114-102 a favor de Denver, con Nikola Jokic destacando con 19 puntos, 13 rebotes y ocho asistencias.

El chisme de las primeras filas

La atención de los asistentes y usuarios de redes sociales se centró en Zabaleta, Pérez y Kenia Os, quienes estaban en las primeras filas, muy cerca de la duela. Las interpretaciones empezaron al final de una de las secuencias compartidas en plataformas digitales: Kenia Os se levantó de su asiento y saludó a la gente a su alrededor, pero Zabaleta continuó sentada junto a Ricardo Pérez.

En las redes sociales, algunos señalaron que la actriz ignoró a la cantante durante la despedida y sugirieron que su reacción pudo ser por incomodidad o celos debido a la cercanía de Kenia Os con Pérez. Por otro lado, otros usuarios defendieron que las imágenes no muestran la interacción completa entre las dos artistas y que el ángulo del video pudo dar una impresión equivocada de lo que pasó en el recinto.

Hasta este domingo 8 de noviembre de 2026, ni Susana Zabaleta, ni Ricardo Pérez, ni Kenia Os han emitido una postura pública. De hecho, la grabación no muestra ninguna discusión, intercambio de palabras o gesto directo de confrontación entre Zabaleta y Kenia Os, por lo que todo sigue siendo interpretación de los seguidores.

Noche de estrellas en la Arena CDMX

El juego marcó el regreso de la NBA a la Ciudad de México con su partido número 35 en territorio nacional desde 1992 y la primera visita de los Pacers a la capital. El recinto mantuvo por tercer año consecutivo una ambientación inspirada en el Día de Muertos.

Además de la polémica pareja y la cantante, asistieron otras figuras como Gabito Ballesteros, el luchador El Grande Americano y Mario Bautista, quienes fueron captados por las cámaras y cuentas de espectáculos. Susana Zabaleta y Ricardo Pérez también posaron para las fotos, manteniéndose en una zona muy visible de la arena, lo que facilitó que los fans grabaran sus movimientos.

Sobre la pareja y la soltería de Kenia

Susana Zabaleta, actriz y cantante mexicana, y Ricardo Pérez, comediante de La Cotorrisa, hicieron pública su relación en 2024. Se conocieron a finales de 2023 durante las grabaciones de Divina Comida de HBO. Zabaleta contó que ella tomó la iniciativa para acercarse al comediante y ambos han hablado abiertamente sobre su diferencia de edad de unos 30 años, ya que ella nació en 1964 y él en 1995.

En agosto de 2026, la pareja desmintió rumores de separación apareciendo juntos en videos y bromeando sobre los reportes de ruptura. Zabaleta describió su relación con Pérez como una de las experiencias afectivas más satisfactorias de su vida, mientras que él mencionó que aprendió a lidiar con la atención mediática. Los hijos de la cantante, Matías y Elisabetha Gruener, también han mostrado una convivencia cercana con el comediante.

Por su parte, Kenia Os confirmó que está soltera desde el 6 de junio de 2026, fecha en la que terminó su relación con Peso Pluma de común acuerdo. Tras la ruptura, la cantante declaró que estaba enfocada en su carrera musical y bienestar personal. No existen declaraciones, fotografías sentimentales ni confirmaciones que respalden un vínculo entre ella y Ricardo Pérez; todo se basa en las lecturas que los usuarios hicieron de la actitud de Zabaleta en los videos del juego.