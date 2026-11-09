La Mansión VIP 2 ya arrancó: Dani Flow es la sorpresa y así se repartieron los cuartos

Entretenimiento

Ya abrió las puertas La Mansión VIP 2. En este arranque, 16 participantes entraron a convivir bajo el mismo techo en un programa lleno de sorpresas, con pruebas, nominaciones y eliminaciones como parte de la competencia.

La sorpresa más grande de la primera gala fue la llegada de Dani Flow, quien se unió a los últimos seis participantes en presentarse. Para darle sabor al inicio, cada quien tuvo que escoger un huevo dorado para intentar ganar uno de los tres poderes disponibles.

Como es costumbre en estos shows, hubo una dinámica aleatoria para decidir quiénes compartirían cuarto, dejando definidos los dormitorios desde el primer día. El elenco está compuesto por estrellas de redes sociales y gente del mundo del entretenimiento.

Las reglas del juego

Si creen que es como cualquier otro reality, se equivocan. El ganador se define por los puntos que acumulen los participantes, y aunque hay dinámicas para ganarlos, el apoyo del público es clave. Pero aquí está el detalle: para votar hay que donar dinero real, así que los fans tendrán que abrir la cartera si quieren ayudar a su favorito.

En cuanto al tiempo, esta edición será intensa y corta, ya que solo durará cuatro semanas. Los participantes tendrán que enfrentar dinámicas, nominaciones y eliminaciones para mantenerse en la competencia. Para que se den una idea de lo que está en juego, la ganadora de la primera temporada, Sol León, se llevó a casa un premio de 2 millones de pesos.

Sinceramente, que solo dure un mes suena a que el drama va a estar concentradísimo. ¿Será que Dani Flow aguanta la presión o será el primero en salir?