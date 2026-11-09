¡Escándalo en AAA! Rey Mysterio suspendido por un chisme familiar

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Rey Mysterio fue suspendido indefinidamente de su cargo como gerente general de AAA. Todo pasó durante un segmento televisivo el 7 de noviembre, aunque la acción fue grabada el 24 de octubre en Ciudad de México.

El problema empezó cuando Rey estaba presentando a Marisela Peña en la ceremonia de ingreso al Salón de la Fama de la empresa. De la nada llegó Dorian Roldán a interrumpir el evento para cuestionar las decisiones administrativas de Mysterio.

De los negocios al drama personal

Roldán acusó al luchador de abusar de su autoridad y de poner en peligro a otros compañeros, mencionando específicamente los casos de El Hijo del Vikingo y Mini Vikingo. También le reclamó por sus participaciones con Omos y su papel como árbitro en Triplemanía 34.

Tras soltar estas quejas, Roldán anunció que Rey Mysterio quedaba suspendido indefinidamente de sus funciones. Su personaje aseguró que la decisión procedía de una autoridad superior, aunque el segmento no aclaró quién la ordenó.

Pero el drama no terminó ahí. Dorian quiso llevar las cosas a otro nivel y cuestionó por qué su madre había preferido a Mysterio para el puesto administrativo en lugar de a él. Para rematar, afirmó tener pruebas de que Rey y Marisela Peña tenían una relación sentimental.

Hay que aclarar que todo esto es parte de la historia ficticia de AAA y no una denuncia real sobre la vida privada del luchador. El segmento cerró con Dorian abandonando el lugar, convirtiendo un pleito de oficina en una guerra familiar. Ahora queda ver cómo reacciona la leyenda y quién se queda a cargo de la empresa.

¿Será que el chisme es la mejor táctica para ganar un puesto en la oficina?