Elaine Haro dice adiós a las novelas para lanzarse como cantante

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Elaine Haro decidió darle un giro total a su carrera y anunció que deja la actuación para enfocarse por completo en la música. La actriz explicó que no aceptará más proyectos como novelas porque son demasiado demandantes y no quiere que interfieran con sus canciones y su crecimiento en la industria musical.

En un encuentro con los medios, Haro comentó que se ve únicamente en la música por ahora. Aseguró que en la vida hay que arriesgarse porque el que no lo hace, no gana. La decisión llega después de que sus fanáticos recibieran muy bien sus temas musicales.

Este cambio de rumbo ocurre luego de que Elaine participara en la tercera temporada de La Casa de los Famosos México, donde quedó en el séptimo lugar. Su paso por el reality la ayudó a ganar simpatía con el público y hasta le permitió protagonizar su primera serie.

La verdad es que dejar las telenovelas es una jugada arriesgada, pero si la música es lo que la mueve, pues adelante. ¿Ustedes creen que tenga más éxito con los micrófonos que con los guiones?