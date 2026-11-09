Sasha Sokol pone en su lugar a quienes la critican por el caso Luis de Llano

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Sasha Sokol no se quedó callada ante las críticas que ha recibido por el caso de abuso sexual que involucra a Luis de Llano. A través de su cuenta de X, la cantante compartió una serie de preguntas dirigidas a quienes la atacan, enfocándose en la complejidad de reconocer una agresión infantil y el proceso de decidirse a denunciar.

Todo esto ocurre luego de que Luis de Llano difundiera un video que, según Sokol, no cumple con la disculpa pública que la justicia le ordenó publicar y cuyo texto quedó firme desde enero de 2026. La cantante señaló que si las personas dedicaran el tiempo que usan para atacar a investigar respuestas objetivas en internet, entenderían puntos clave, como por qué una víctima puede cambiar su relato una vez que comprende la realidad de lo sucedido o cuál es la edad promedio a la que se llega.

Sasha Sokol es una actriz y cantante mexicana, mientras que Luis de Llano es un productor musical y de televisión mexicano.

El derecho al tiempo y la memoria

Para profundizar en este tema, Juan Martín Pérez, coordinador de Tejiendo Redes Infancia, explicó que las víctimas de abuso sexual infantil pueden tardar años, e incluso décadas, en reconocer la violencia que sufrieron. Este fenómeno se vincula con el concepto del derecho al tiempo, que se refiere a las condiciones personales necesarias para procesar el trauma y buscar justicia. En México, la Suprema Corte de Justicia ya ha incorporado este debate, lo que permite que los delitos sexuales cometidos contra niños y niñas sean imprescriptibles.

Pérez sostuvo que para que una persona finalmente se reconozca como víctima, deben coincidir tres condiciones: contar con un entorno seguro, adquirir conciencia de la relación desigual de poder y entender que la violencia sufrida no fue normal ni fue su culpa. El experto enfatizó que uno de los mayores poderes de los agresores sexuales es, precisamente, culpar a sus propias víctimas.

El peso del machismo en la narrativa

El análisis del especialista también advierte que el machismo influye directamente en cómo se interpreta la violencia sexual. Existen narrativas que protegen la reputación de los hombres, especialmente si tienen poder, mientras responsabilizan a las mujeres y niñas. Pérez señaló que la sociedad está socializada en una cultura machista que prioriza al hombre y revictimiza a la mujer, incluso sin que haya una intención consciente de hacerlo.

Entre las prácticas más comunes que se reproducen al hablar de estos abusos, destaca la presentación del abuso sexual infantil como una historia de amor. Bajo la lógica del amor romántico, se intenta ignorar la desigualdad de edad y poder entre el adulto y la menor. Otra narrativa peligrosa es la idea de que una niña puede seducir o manipular a un adulto, lo cual invierte totalmente la responsabilidad de la agresión y desvía la atención de la violencia real.

El impacto de las redes sociales y la justicia

El coordinador de Tejiendo Redes Infancia fue claro al señalar que las redes sociales no son espacios de acceso a la justicia, sino ecos de narrativas intencionadas. Muchas críticas hacia las víctimas se centran en el tiempo transcurrido, en declaraciones previas o en el hecho de que la víctima decida no perdonar al agresor.

Pérez reconoció que hay personas que opinan que una agresión debe perdonarse porque ocurrió en otra época o momento histórico, pero subrayó que estas son opiniones personales que no modifican los derechos de las víctimas. Además, advirtió que difundir mensajes que cuestionan a quienes denuncian puede asustar a otras víctimas que aún no se atreven a hablar, pues ven la victimización que les espera.

Finalmente, se habló de la revictimización, que ocurre cuando la persona debe enfrentar nuevos obstáculos para obtener justicia incluso con una sentencia favorable. En el caso específico de Sasha Sokol, Pérez cuestionó que la cantante y su equipo legal tengan que seguir exigiendo que se cumpla la disculpa pública ordenada por el tribunal. El especialista concluyó que los medios tienen la responsabilidad legal de no amplificar discursos que disciplinen a las mujeres y víctimas.