Yahir presume sus músculos con el reto del corazón y rompe las redes

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Yahir se volvió tendencia en las plataformas digitales tras unirse al popular reto que consiste en formar un corazón usando la flexión del bíceps. El artista compartió el momento desde el Centro La Maraka a través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram.

Para el video, el cantante y actor mexicano utilizó una camiseta negra de tirantes que dejaba a la vista sus tatuajes y su musculatura. Mientras sonreía a la cámara frente al espejo, completó la pose dedicada a sus fanáticos, demostrando la disciplina que lleva al gimnasio.

La publicación fue un éxito inmediato y superó las 60 mil interacciones en cuestión de horas. Sus seguidores llenaron la sección de comentarios con elogios hacia su físico y su carisma por mantenerse al día con los contenidos virales de internet.

En el pie de foto, el exintegrante de La Academia se limitó a usar emojis de corazones y brazos flexionados. El gesto fue replicado y compartido masivamente por sus admiradores, confirmando la relación tan cercana que tiene con su audiencia digital.

Este momento tras bambalinas en el recinto capitalino es parte de lo que el sonorense suele compartir en sus redes, donde muestra sus rutinas de entrenamiento, sus proyectos musicales y escenas espontáneas de su vida cotidiana.

La verdad es que el hombre anda muy puesto en el gym y no tuvo miedo de presumirlo. ¿Quién más se anima a intentar el reto o solo Yahir tiene esos brazos?