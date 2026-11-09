Roberto Carlo y Rubén Kuri se casan con una fiesta súper elegante

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Roberto Carlo y Rubén Kuri finalmente llegaron al altar el 7 de noviembre de 2026 en la Ciudad de México. Los recién casados compartieron en sus redes sociales que ya son oficialmente esposos, asegurando que tienen el corazón desbordado de amor y felicidad. La celebración fue el cierre de una espera larga y el inicio de una nueva etapa para la pareja.

Para los que no están al tanto, Roberto Carlo y Rubén Kuri se conocieron a principios de 2018 gracias a un amigo en común y decidieron hacer pública su relación en enero de 2020. El camino al altar tuvo un momento clave el 26 de junio, cuando Roberto Carlo le pidió matrimonio a Rubén con la ayuda de la producción de La Más Draga. En esa propuesta, que coincidió con las celebraciones de la Marcha del Orgullo LGBT, incluyó un video con mensajes de amigos y figuras como Christian Chávez, Alejandro Speitzer y Erika Zaba.

Outfits y el primer baile

El estilo no pudo faltar, sobre todo teniendo a un experto en moda en la pareja. Para las fotos oficiales, ambos eligieron trajes blancos, una apuesta súper elegante que encajaba perfecto con la vibra de la fiesta. Pero no se quedaron ahí, porque Rubén Kuri también mostró imágenes de otra sesión donde los dos lucieron vestimentas negras. Roberto Carlo acompañó una de sus publicaciones con la frase ¡Qué comience la fiesta!, dejando claro que estaba más que listo para el festejo.

La boda tuvo de todo: ceremonia civil, una ceremonia y la recepción para sus seres queridos. Roberto Carlo describió el evento como una reunión íntima, donde estuvieron rodeados de su familia y las personas más especiales de sus vidas. Uno de los momentos que más nos llegó fue el primer baile, donde eligieron la canción Quédate, de Isi Vives. Hubo videos de la pareja en la pista mientras sus amigos y familia los aplaudían y grababan todo con sus celulares.

Una decoración de revista

El salón donde se llevó a cabo la recepción destacó por una ambientación sobria y muy sofisticada. La decoración se basó en una estética clásica con tonos claros y algunos toques en rojo oscuro. Hubo muchos arreglos florales, velas, alfombras y unos candelabros enormes que le dieron el toque final. Para que nadie se sintiera perdido, las mesas tenían vajilla formal, copas y tarjetas personalizadas para cada asistente, cuidando que todo fuera elegante pero sin quitarles el protagonismo a los novios.

Invitados de lujo y un menú espectacular

La lista de invitados estuvo llena de figuras conocidas de la televisión mexicana. Entre los que se vieron en las fotos y videos compartidos en redes sociales destacaron Vanessa Claudio, Sherlyn, Ferka, Dania Méndez y Miguel Martínez. Todos ellos aprovecharon sus perfiles para felicitar a la pareja y presumir los detalles de la organización del evento, compartiendo brindis y momentos de convivencia.

Pero hablemos de lo más importante: la comida. A través de una foto de las tarjetas de mesa, se pudo conocer el menú que prepararon. De entrada sirvieron una ensalada de burrata con vinagreta verde y tomate heirloom. Como plato fuerte, eligieron filete de res con salsa cremosa de chiles toreados, acompañado de espárragos frescos a la mantequilla, puré de papa rústico y chips de papa. Para cerrar con broche de oro, hubo tres opciones de postre: mil hojas de merengue con dulce de leche y nuez, pavlova de frutos rojos con helado de vainilla, o tarta de dátil con nuez y helado de macadamia. Cabe decir que estos detalles gastronómicos se sacaron de una foto cuya resolución no era perfecta, así que son descripciones aproximadas.

Sinceramente, con ese menú y esos looks, la boda estuvo a otro nivel. ¿Quién no querría una invitación a una fiesta así?