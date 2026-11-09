Karol G lleva sus sabores a la CDMX: todo sobre el pop-up de su restaurante Carolina

Entretenimiento

Karol G no solo traerá su música a la CDMX con sus conciertos, sino que también compartirá un pedazo de Colombia a través de su gastronomía. La cantante colombiana llevará parte de la propuesta de su restaurante Carolina, que originalmente está en Medellín, para crear una experiencia que mezcla los sabores tradicionales de Colombia con especialidades de la cocina mexicana.

Esta iniciativa es parte de Carolina Territorios, que es básicamente la forma en que la artista lleva sus sabores a distintas ciudades del mundo colaborando con locales. Ya lo hizo en Miami a principios de octubre de 2026, donde se alió con el restaurante Casadonna para servir una cena de cuatro tiempos que combinaba cocina colombiana e italiana. Ahora le toca el turno a la capital mexicana.

Para lograrlo, Karol G se asoció temporalmente con Animal. No se trata de una sucursal permanente, sino de un restaurante pop-up, es decir, algo efímero que solo estará disponible por un tiempo muy corto. De hecho, esta misma dinámica ya se llevó a cabo previamente en Monterrey.

La cita es en Animal St. Regis, ubicado en Paseo de la Reforma 439, colonia Cuauhtémoc, dentro del hotel The St. Regis Mexico City. La experiencia gastronómica durará solamente tres días, combinando platillos colombianos, coctelería especial y algunas de las preparaciones más icónicas del propio restaurante Animal.

Si alguien quiere ir a probar los platillos de la Bichota, tiene que seguir un proceso específico para entrar. Lo primero es realizar una reservación a través de la página de OpenTable. El costo para reservar es de mil 800 pesos por mesa, sin importar cuántas personas vayan a comer. Lo bueno es que ese dinero no es una entrada extra, sino que se aplica como crédito para el consumo de alimentos y bebidas dentro del lugar.

En cuanto al menú, el chef colombiano Emilio Valencia es el encargado de traer tres especialidades a la CDMX. La primera es la Posta Cartagenera, que es un plato de carne cocinado lentamente durante 14 horas y acompañado de puré de tamarindo, vegetales rostizados y suero costeño. También podrán probar el Cucayo de Pollo, que consiste en arroz con pollo, chorizo a la brasa y plátano maduro.

Para cerrar la comida, está la Lulada de Pesca Blanca, que lleva pescado a la plancha, salsa de lulo, cremoso de papa, caviar y toronja. Y obvio, no puede faltar la bebida; el menú incluye cocteles con nombres muy curiosos como la Chellita Sunrise, Paloma Karol G, Passiflora Margarita, Marimba e Ivonny Bonita.

Para quienes no sepan de dónde salió todo esto, Karol G entró al mundo de la gastronomía en diciembre de 2024 cuando abrió tres locales en Provenza, una de las zonas más top de Medellín. El primero es Carolina, que es de alta cocina colombiana y está inspirado en la cultura caribeña de los años 50 y 60, con mucha decoración colorida y salsa. El segundo es Provenza, basado en los gustos y viajes internacionales de la cantante, y el tercero es El Callejón del Gato, que es más una discoteca dedicada al reguetón. Por cierto, el nombre del restaurante principal es simplemente una referencia a su nombre real, que es Carolina Giraldo Navarro.

Sinceramente, mil 800 pesos por la mesa suena a que el presupuesto tiene que estar bien armado, pero por probar la cocina de la Bichota y sentir la vibra de Medellín en Reforma, creo que varios se van a lanzar. ¿Quién se anima a gastar en esa reserva?