Alfredo Adame sale al quite por Vadhir Derbez ante denuncias de violación

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Alfredo Adame defendió a Vadhir Derbez luego de que se revelara que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México tiene abierta una investigación contra el actor por una denuncia de violación.

En un encuentro con reporteros, Adame describió a Vadhir como un hombre educado y decente. Según el conductor, hay personas que buscan involucrarlo en este tipo de señalamientos debido a su fama y a que pertenece a una familia con recursos económicos. Adame afirmó que Vadhir es un tipo con honorabilidad y que se quieren colgar de él.

Cuando le preguntaron sobre una segunda denuncia que involucraría a una menor de edad, Adame sostuvo que, desde su perspectiva, se trata de señalamientos que buscan perjudicar al actor, relacionando nuevamente las acusaciones con su exposición pública y el patrimonio familiar.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó que la investigación por presunta violación se relaciona con hechos que habrían ocurrido en abril de 2026, en la alcaldía Coyoacán. La dependencia aclaró que este expediente es distinto al caso que el despacho de abogados Vega Mac Gregor Arellano anunció recientemente.

Por los hechos de abril, la Fiscalía obtuvo una orden de aprehensión contra Vadhir, pero esta quedó sin efectos después de que el actor promoviera un amparo. Esta resolución le permite enfrentar el procedimiento en libertad, aunque la investigación sigue abierta y debe atender los requerimientos judiciales.

La Fiscalía informó que intentó citar presencialmente al actor en al menos siete gestiones en seis domicilios distintos, sin lograr concretar la notificación. Aunque Vadhir y sus abogados dijeron públicamente que están dispuestos a colaborar, la autoridad ministerial señaló que el actor no se ha presentado.

Hasta el momento, Vadhir Derbez y su equipo legal no han emitido pronunciamientos sobre esta nueva denuncia.