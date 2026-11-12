Cynthia Rodríguez presume su pancita de embarazo en bikini

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Cynthia Rodríguez decidió presumir su figura premamá en redes sociales. El 9 de noviembre, la conductora compartió con sus seguidores en Instagram una selfie frente al espejo usando un bikini que dejó al descubierto su crecida pancita de embarazo.

La futura mamá de dos se encuentra en la recta final de su embarazo. Junto a Carlos Rivera, la pareja ha disfrutado el proceso entre viajes y compromisos, incluyendo la celebración del baby shower de su hija María hace un par de semanas.

La verdad es que Cynthia se ve guapísima y muy radiante. ¡Ya queremos conocer a la pequeña María!