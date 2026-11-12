Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel juegan con la idea de una boda secreta

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Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel desataron una ola de rumores al bromear sobre un supuesto matrimonio secreto durante un encuentro con la prensa. Todo empezó cuando los reporteros les preguntaron si planeaban cerrar 2026 con un viaje o una boda, a lo que Legarreta respondió entre risas que ya se habían casado en secreto. Por su parte, Origel respondió a la pregunta sobre una posible boda con un breve: "Con boda".

A pesar de que el comentario dejó a más de uno pensando que ya habían pasado por el altar, especialmente por los rumores de que lo habrían hecho durante su reciente escapada por Europa, ambos continuaron riendo y evitaron dar cualquier detalle real sobre una ceremonia. Las reacciones de ambos dejaron claro que se trataba de una broma.

Plan laboral y escapadas rápidas

Lejos de los planes matrimoniales inmediatos, la realidad es que ambos seguirán enfocados en el trabajo durante las últimas semanas de 2026. Legarreta aclaró que tanto ella como Origel trabajarán en vivo, . La conductora admitió que, aunque tomará algunos días de descanso, sus agendas son complicadas.

Para compensar la falta de tiempo, la pareja ha optado por organizar mini vacaciones durante los fines de semana.

El motivo del viaje a Europa

El reciente viaje que hicieron a Europa tuvo una razón muy específica y familiar: acompañar a Nina en su llegada a Inglaterra para continuar con sus estudios. Andrea Legarreta contó que fue una experiencia muy bonita que les permitió, además del apoyo familiar, compartir tiempo valioso como pareja.

Durante su estancia en Londres, Legarreta dijo que también tuvieron sus tiempos juntos, y Luis Carlos Origel sostuvo que el viaje fue especial para ambos, con el placer de acompañarla, destacando que siempre es un gusto acompañarla. El integrante de Hoy y coach de fitness aseguró que para él es indispensable brindar este acompañamiento y estar presente en los eventos de la conductora, pues le hace feliz verla brillar donde sea que esté.

Frente a las críticas por la edad

La relación no ha estado exenta de comentarios, especialmente por la diferencia de edad entre ambos. Sin embargo, Legarreta se puso firme y explicó que las críticas externas no deben dictar las decisiones de una pareja siempre y cuando exista bienestar y no se dañe a nadie más. Para ella, lo que piense la gente no importa cuando hay felicidad de por medio.

La presentadora definió este romance como una de las experiencias que más disfruta en su vida actual, describiéndolo como un regalo hermoso en sus cincuenta y tantos años. Según Legarreta, el vínculo con Origel se sostiene sobre tres pilares: comunicación, amor y apoyo. Incluso lanzó una invitación a que nadie deje de vivir una relación por miedo a las opiniones ajenas, asegurando que lo que sienten y tienen juntos vale la pena vivirlo.

Un romance que ya estaba en el radar

Aunque la boda secreta fue una broma, la relación sí es un hecho y ya se había hecho notar en redes sociales. Un momento clave fue en abril de 2026, cuando asistieron juntos al concierto de The Weeknd en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México. En aquel entonces, compartieron videos bailando y cantando, confirmando que la química estaba a tope.

Ambos han pasado de una larga amistad a un romance que ya han discutido frente a los medios. Origel ha manifestado sentirse feliz de compartir su vida con la conductora y ha dejado claro que mantiene una relación de respeto con el entorno familiar de Andrea.