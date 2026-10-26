Gema Garoa manda a volar a Karina Torres y a Las Perdidas

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Gema Garoa y Karina Torres parecen haber terminado su amistad varias semanas después de que concluyera La Casa de los Famosos México 2026. La actriz lanzó fuertes comentarios contra la influencer y varias integrantes del grupo Las Perdidas.

Al parecer, la polémica inició cuando Karina Torres reveló en una transmisión en vivo que encontró videos en los que Gema y Ese Pérez hablan de ella a sus espaldas dentro de la casa. Posteriormente, en un video, Torres explicó que solo repitió lo que vio, que está grabado, y pidió que no se lo tomaran personal; según la fuente, sus comentarios fueron en tono de burla.

Durante un podcast con El Diablito, Gema respondió a los comentarios que Karina habría hecho sobre ella. Aunque al principio aseguró que le mandaba mucho amor a Karina y que no tenía nada malo que decir, después expresó su molestia.

Gema utilizó palabras altisonantes para dejar claro que no le interesa lo que Karina piense o diga de ella. Dijo además que tampoco le importan las opiniones de las amigas de Karina, integrantes de Las Perdidas, quienes también la habrían criticado.

Sus declaraciones generaron opiniones divididas en redes sociales: algunos usuarios respaldaron su postura y otros la señalaron por la manera en que se refirió a la influencer, a quien consideraba su amiga durante el reality. Honestamente, el drama de los realities nunca termina cuando cierran la puerta de la casa, solo se muda a los podcasts.