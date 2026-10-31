Star Trek: Beyond llega a Netflix para salvarnos el fin de semana

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Star Trek: Beyond ya está disponible en Netflix y Paramount+, consolidándose como una de las opciones más sólidas para quienes aman la ciencia ficción. A diferencia de otras superproducciones que dependen de la destrucción masiva para impactar, esta cinta demuestra que un presupuesto elevado puede convivir perfectamente con la esencia narrativa de los episodios clásicos de televisión.

Una misión que sale terriblemente mal

En esta tercera entrega de la saga moderna, seguimos al capitán James T. Kirk, interpretado por Chris Pine, y a su tripulación durante su travesía de exploración espacial de cinco años. Aunque el objetivo principal de la misión es la investigación y la diplomacia, las cosas se ponen feas cuando el USS Enterprise cae en una emboscada implacable. El resultado es un aterrizaje forzoso en la superficie de Altamid, un planeta sumamente inhóspito.

La situación es crítica: la nave queda prácticamente destruida y el equipo se fragmenta. En medio de este caos, Kirk tiene que sobrevivir a la cacería de Krall, el comandante responsable del ataque y quien es interpretado por Idris Elba. Krall busca un artefacto letal con el que pretende destruir a la Federación. Mientras el reloj corre en su contra y se encuentra en un territorio desconocido, la tripulación logra encontrar a una aliada que les permite reorganizarse e intentar el rescate.

Menos es más en el espacio

Lo más interesante de Star Trek: Beyond es que, al compararla con las dos películas previas de la trilogía, Star Trek e Into Darkness, se nota un cambio de enfoque. Aquí se optó por una escala mucho más contenida. No nos venden revelaciones exageradas sobre villanos icónicos ni batallas desmesuradas que deciden el destino de galaxias enteras; en su lugar, la historia se concentra en un escenario reducido.

Este giro hace que la película recuerde inmediatamente a la esencia de la serie original. El director Justin Lin, quien es muy conocido por dirigir las entregas de Rápido y Furioso, decidió abrazar la premisa básica de la televisión: la tripulación llega a un planeta, se topa con un problema insólito y tiene que usar el ingenio y la cooperación para salir del lío. Es un respiro refrescante frente a la escala épica que a veces asfixia a las franquicias actuales.

El regreso al optimismo humanista

La película no solo cumple en lo visual, sino que retoma el optimismo humanista y la pasión por la exploración que definieron a la franquicia desde que nació. El enfrentamiento con Krall sirve como motor para que Kirk cuestione su propia vocación y el sentido de su servicio dentro de la Flota Estelar.

Con dilemas éticos que están bien balanceados y un elenco coral que funciona al cien, la cinta ofrece 123 minutos de aventura clásica que respeta sus raíces. Es entretenimiento puro que no olvida de dónde viene. Honestamente, es la dosis de aventura que necesitábamos para dejar de hacer scroll infinito en el catálogo.

¿Será que ya es momento de darle una oportunidad a la Flota Estelar o seguimos con las mismas series de siempre?