Julión Álvarez armó la fiesta en el Palenque de las Fiestas de Octubre

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Julión Álvarez se adueñó del escenario en el Palenque de las Fiestas de Octubre con una noche llena de sus éxitos y ese carisma que ya es marca registrada. El público tapatío no se quedó atrás y llenó el recinto para disfrutar de uno de los pesos pesados del regional mexicano.

Uno de los momentos más especiales de la noche fue cuando Alfredo Olivas apareció como invitado especial. En cuanto pisó el escenario, la euforia fue total; ver a estos dos monstruos del género juntos en un mismo lugar fue el punto máximo de la velada.

Entre gritos y una energía impresionante, Julión y Alfredo regalaron un momento épico que seguramente los asistentes no van a olvidar pronto. Esta dupla estuvo a otro nivel y dejó claro por qué son referentes de la música actual.

Esta presentación fue la primera de sus fechas en el recinto, ya que el cantante regresaba al día siguiente de la fuente (viernes 30 de octubre) al Palenque para ofrecer una segunda noche de música y emociones con sus seguidores.