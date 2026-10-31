Daniel Páez se lanza al Regional Mexicano con su proyecto NANNI

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Daniel Páez explora el Regional Mexicano con un nuevo proyecto musical. Bajo el nombre artístico de NANNI, el artista prepara el lanzamiento de El Desvelado Tour, un espectáculo que aterrizará el 9 de diciembre en el Foro 1869. En esta presentación, el cantante llevará al escenario cinco temas originales, marcando así su entrada formal a este género.

Daniel Páez no es nuevo en el mundo del arte, ya que desde que era niño se ha movido entre diversas disciplinas. Su trayectoria incluye la danza y el teatro musical, experiencias que fueron clave para que descubriera su capacidad vocal y que ahora le sirven de plataforma para explorar la música mexicana.

El origen de NANNI

La chispa por la música norteña se encendió mientras Daniel participaba en un proyecto de Disney, momento en el que empezó a acercarse a la cultura de este sonido. Aunque el interés nació ahí, fue hasta 2026 que decidió convertir esa curiosidad en una carrera musical formal y darle vida a NANNI, el proyecto donde busca plasmar su propia visión de los sonidos de México.

El nombre NANNI no fue elegido al azar, sino que es una mezcla de sus influencias y sus afectos. Por un lado, tomó como referencia al cantante Xavi. Por otro, tiene una carga emocional fuerte ligada a su abuelo, quien solía llamarlo Naniel. A esto se le suma un detalle tierno: su sobrina de tres años todavía no puede pronunciar bien su nombre y lo llama Nanni. Así, el nombre artístico terminó siendo un puente entre sus referentes musicales y sus recuerdos familiares.

Influencias y proceso creativo

Para aterrizar este proyecto, Daniel comenzó a escribir sus propias canciones y trabaja junto a un compositor que lo apoya en el desarrollo de sus propuestas. Aunque su experiencia en el estudio de grabación es reciente, se encuentra en una etapa de aprendizaje y exploración creativa para descubrir hasta dónde puede llegar su sonido.

En cuanto a sus raíces musicales, NANNI es el resultado de lo que escuchaba en casa. Su padre ponía canciones de José José y Napoleón, mientras que su madre prefería a Bronco, Ana Bárbara y diversos exponentes de la cumbia. A todo este bagaje se le suma la admiración que siente por la historia y la trayectoria de Espinoza Paz, quien es otro de los puntos clave en su acercamiento al género.

El Desvelado Tour

Como parte de este arranque, NANNI presenta el tema Desvelado, una canción que llega gracias a la petición de su público y que se convierte en una pieza fundamental de su repertorio. Esta canción es también el eje central de su gira, El Desvelado Tour.

El concepto del espectáculo busca conectar con la gente a través de la cultura mexicana y plantea una pregunta con la que muchos se identifican: ¿cómo nos curamos una desvelada? El evento se llevará a cabo el 9 de diciembre a las 8:30 de la noche en el Foro 1869, donde interpretará los cinco temas originales y seguirá experimentando con los sonidos del Regional Mexicano.

Para quienes quieran acompañarlo en este inicio, los boletos salieron a la venta el viernes 30 de octubre. Con NANNI, Daniel Páez abre un nuevo capítulo, apostando por una identidad propia que une sus raíces, sus vivencias personales y su formación artística.