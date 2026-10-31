Bajo la superficie es el nuevo hit de Netflix que no te puedes perder

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Su más reciente proyecto, Bajo la superficie, se ha convertido en un verdadero fenómeno en Netflix, manteniéndose durante tres semanas en el Top 10 global de la plataforma.

Desde que se estrenó el 8 de octubre, la serie ha acumulado 45.9 millones de visualizaciones, lo que la coloca como uno de los títulos más exitosos de 2026. Para que se den una idea del nivel, dejó atrás a Al este del Edén, la ficción de Florence Pugh, que suma 28.9 millones. También superó a El fuego de la venganza con 40.4 millones y a Los no elegidos con 28.4 millones.

La trama es un espectáculo de supervivencia y efectos visuales ambientada en Terranova. Todo gira en torno a un pueblo aterrorizado por una misteriosa criatura marina y un pescador que intenta proteger a su familia y su estilo de vida, que ya está desapareciendo. Si creen que es pura fantasía, se equivocan: la serie tiene una base real.

Matt Glover, el supervisor de efectos visuales, explicó que para diseñar al monstruo se basaron en datos científicos. El creador, Jesse McKeown, investigó a fondo y consultaron con biólogos marinos y un doctor experto en cefalópodos. Por eso la criatura tiene detalles reales, como el caparazón duro.

Aunque Bajo la superficie es un hitazo, todavía no alcanza el trono absoluto del año. Por ahora, la serie más vista es Te encontraré, la adaptación de Harlan Coben con 115.2 millones de visualizaciones, seguida por Él y ella con 104 millones y Así aprenderás con 63 millones.

La verdad es que Hartnett, tras ser el ídolo adolescente de Pearl Harbor y Black Hawk Derribado (ambas de 2001), se tomó algo más de un año de descanso al darse cuenta de que la fama no era para él. Ahora lleva años protagonizando producciones que van del thriller a la ciencia ficción. ¿Ya la vieron o se la están guardando para el fin de semana?