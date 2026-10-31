José Eduardo Derbez no se preocupa por la herencia de Victoria Ruffo

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José Eduardo Derbez habló sobre la herencia de su madre, Victoria Ruffo, y dejó claro que no tiene ningún problema con la forma en que ella decida repartir sus bienes. El actor explicó que tiene su propio trabajo y dinero, por lo que no le afecta a quién quiera dejarle sus cosas.

Durante una entrevista el 30 de octubre, el hijo de Victoria Ruffo aseguró entre risas que trabaja mucho para tener lo suyo. Además, presumió que él es el hijo consentido de la actriz y que sus hermanos, Vicky y Anuar, también lo saben.

Por otro lado, José Eduardo fue cuestionado sobre la relación entre su mamá y su pareja, Paola Dalay. Ante las especulaciones, afirmó que se llevan bien y comentó que su mamá lo acompañó las veces que estuvo, aunque mencionó que no entró al cuarto.