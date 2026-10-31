Sofía Rivera Torres se sincera sobre su pérdida de peso tras ser mamá

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Sofía Rivera Torres compartió que subió 34 kilos durante su embarazo y que recuperar su figura requirió de mucho tiempo, esfuerzo y disciplina. La conductora recordó que vivió un proceso difícil mientras estaba en plena lactancia y participaba en el programa Las Estrellas bailan en Hoy, donde recibía críticas constantes por sus kilitos de más.

Aunque su meta era regresar a su peso anterior, Sofía aseguró que lo que más le ha gustado de la vida es ser mamá. Tuvo a su primer hijo, Ferrán, con Eduardo Videgaray el 14 de abril de 2025. Sobre los señalamientos por su aspecto, reflexionó que todo fue cuestión de mentalizarse y tomar las cosas como vienen, pues decidió aceptar y llamar a las cosas por su nombre cuando estaba gorda.

La exhabitante de La Casa de los Famosos México quiere que su experiencia sirva de inspiración para otras personas y por ello compartió fotos de su pérdida de peso. Sofía lanzó una crítica a quienes dicen que no se debe opinar sobre cuerpos ajenos, calificando ese comentario como una mentira e hipocresía, ya que considera que absolutamente todos lo hacen, ya sea en público o en privado.

Decidió mostrar todo su proceso para ser un ejemplo frente a frases dañinas como brazos de tamalera o que ya no quedaría como antes. ¿Ustedes qué dicen, creen que exponer el proceso ayuda o mejor dejar que cada quien lleve su ritmo en privado?