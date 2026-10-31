Silvia Navarro e Isabella Tena se reencuentran 12 años después de Mi Corazón Es Tuyo

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Silvia Navarro e Isabella Tena sorprendieron a sus seguidores en Instagram al compartir un emotivo reencuentro el 29 de octubre. Las actrices de Televisa se vieron las caras nuevamente durante el lanzamiento del nuevo tema musical de Emilio Osorio.

La felicidad de Silvia Navarro fue evidente en sus historias, donde primero le dedicó palabras de admiración y amor a Emilio Osorio, quien interpretó a Sebastián en la telenovela, invitando a todos a escuchar su canción Vestido amarillo.

Pero el momento que rompió el internet fue el abrazo con Isabella Tena. Silvia no pudo evitar bromear sobre lo mucho que creció la actriz que interpretó a Luz en Mi Corazón Es Tuyo, preguntándole con una sonrisa si ya podía hablar.

Isabella le siguió el juego y respondió que ya hablaba, a lo que Silvia le pidió que le dijera algo. En 2014 Silvia Navarro e Isabella Tena formaron parte de Mi Corazón Es Tuyo, donde compartieron escena con Jorge Salinas, Mayrín Villanueva, Paulina Goto, Polo Morín e Isidora Vives.

Para quienes quieran revivir el drama, Mi Corazón Es Tuyo se transmite de lunes a viernes a las 5:30 de la tarde por Las Estrellas, aunque a partir del 2 de noviembre cambiará su horario de 4:30 a 6:30 de la tarde.