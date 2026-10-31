Sofía Castro llega a los 30 con todo a favor

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Sofía Castro alcanzó los 30 años este 30 de octubre y lo hace en un momento ideal. El 2026 ha sido un año clave para la actriz, ya que finalmente logró su sueño de protagonizar una telenovela después de mucho esfuerzo y disciplina.

En el plano personal, la intérprete se encuentra feliz y consolidando su matrimonio con Pablo Bernot. Para cerrar con broche de oro, su mamá, Angélica Rivera, compartió una felicitación muy especial en Instagram, recordando la alegría que sintió hace tres décadas cuando Sofía llegó a su vida.

La neta es que Sofía tiene el combo completo: éxito profesional, amor en casa y el apoyo de su familia. ¡A darle con todo a los treinta!