Burpees: la joyita para quemar grasa sin complicaciones

Lifestyle

Para quienes buscan activar el cuerpo y potenciar la quema de grasa sin meterse en programas complicados, hay un ejercicio que destaca por su efectividad: los burpees. Este movimiento es un combo de fuerza, resistencia y entrenamiento cardiovascular que pone a trabajar casi todos los músculos del cuerpo al mismo tiempo, lo que los vuelve letales para quemar calorías.

Lo mejor de los burpees es que disparan los latidos del corazón rápidamente y activan grupos musculares grandes, como las piernas, el torso, el pecho y los hombros. Como el cuerpo activa tanta zona a la vez, consume más energía en muy poco tiempo. Además, al ser un ejercicio de alta intensidad, ayuda a mejorar el metabolismo incluso después de terminar la rutina.

Para hacerlos bien, se empieza en posición vertical, se baja a una sentadilla profunda y se ponen las manos en el suelo. Después, se estiran las piernas hacia atrás para quedar en posición de tabla; aquí se puede agregar una lagartija si se quiere subir el nivel de dificultad. Finalmente, se regresa a la posición de sentadilla y se termina con un salto hacia arriba. Ojo, la técnica correcta es clave para no lesionarse y sacar el máximo provecho.

No hace falta matarse horas para ver resultados. Bastan sets cortos de 10 a 15 repeticiones con descansos entre ellas para activar el organismo. Se pueden usar como calentamiento al principio o dejarlos para el final de la rutina como un extra de quema calórica.

La clave aquí no es solo la intensidad, sino la constancia. Dedicarle unos minutos varias veces a la semana, sumado a una dieta correcta y un estilo de vida activo, marca la diferencia. Los burpees son una herramienta práctica para subir el rendimiento y bajar la grasa de forma sencilla.

¿Te animas a intentar una serie de 15 o te da miedo el cardio?