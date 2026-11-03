Shakira pospone su show en Egipto por seguridad en Medio Oriente

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Shakira no se presentará este año frente a las pirámides de Guiza, en Egipto. La cantante anunció el aplazamiento de uno de los conciertos más esperados de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour debido a las circunstancias actuales en Medio Oriente y a la preocupación por la seguridad del público y del equipo involucrado.

La artista tenía planeado presentarse el 28 de noviembre de 2026, pero informó a través de Instagram que la fecha se movió al 2 de abril de 2027. Explicó que la seguridad y el bienestar de todos son la máxima prioridad y que, por ello, tomaron la difícil decisión de posponer el espectáculo.

Shakira contó que le duele tener que esperar más para encontrarse con sus seguidores, ya que actuar en Egipto ha sido uno de los sueños de su carrera. Sin embargo, confirmó que su intención de presentarse en el país africano sigue en pie y prometió que la espera valdrá la pena.

Este concierto en Guiza ya había sufrido un cambio anteriormente. Originalmente estaba programado para el 7 de abril de 2026, pero se trasladó al 28 de noviembre de 2026 por las tensiones en Medio Oriente relacionadas con el conflicto militar entre Estados Unidos e Irán. Con este nuevo anuncio, la presentación se aplaza por segunda vez.

El escenario tiene un significado especial para la cantante, pues ya se presentó frente a las pirámides de Guiza en 2007, en un show multitudinario que fue uno de los momentos más destacados de su trayectoria internacional. El evento de 2027 formará parte de la gira Las Mujeres Ya No Lloran, con la que ya ha recorrido escenarios en América, Europa y Asia.

La decisión responde estrictamente a las condiciones de seguridad en la región y no se trata de una cancelación definitiva, sino de una reprogramación. Qué mala onda que se tenga que mover otra vez, pero mejor prevenir que lamentar.