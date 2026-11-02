La Granja VIP arrasa y Karol G llega a México con todo el despliegue

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La segunda temporada de La Granja VIP logró lo que MasterChef 24/7 simplemente no pudo: atrapar a una audiencia que ya no se conforma con cualquier cosa y que tiene demasiadas opciones para elegir. El programa alcanzó un promedio de más de 2.5 millones de espectadores a nivel nacional, demostrando que ver a famosos sufrir en el campo sigue siendo el deporte favorito de muchos.

El éxito del reality se basó en poner a figuras muy reconocidas como Niurka, Pablo Montero y La Bebeshita en situaciones donde no tienen el control. El público se enganchó con sus revelaciones, sus quejas constantes y, sobre todo, con los choques entre los habitantes. Lo más divertido fue ver cómo estas estrellas no tienen la menor idea de cómo lidiar con el lodo o el cuidado de vacas, cerdos, borregos, patos y conejos.

Mientras que el reality de cocina ya pasó al olvido, La Granja se quedó grabada en la memoria de la gente. El impacto fue tan fuerte que los ejecutivos de Azteca no perdieron el tiempo y ya programaron la tercera entrega VIP para sus producciones de 2027. Básicamente, el campo ganó por goleada a la cocina.

Por otro lado, Karol G ya está en México para seguir con su gira Viajando por el Mundo Tropitour, la cual arrancó en julio en Estados Unidos. La colombiana no viene solo a cantar; planea aprovechar las tradiciones mexicanas de la temporada y descansar un poco antes de lanzarse a los ensayos. En total, ofrecerá seis conciertos, repartidos equitativamente con tres presentaciones en Monterrey y tres en la Ciudad de México.

La Bichota no llega sola, sino que trae armada una verdadera fiesta tropical para sus fans. El despliegue incluye un grupo de músicas compuesto puras mujeres, visuales dinámicos, dos coristas y un ejército de 20 bailarines para que la energía esté al tope. Además, antes de sus shows latinos, donde tendrá como invitadas a Danna y Kenia Os, cumplirá con algunos compromisos sociales. Los fans que no han podido verla esperan el concierto en el Zócalo.

En el mundo del streaming, la pelea por las bioseries y documentales de famosos se puso intensa. Vix y Netflix son las plataformas que más están peleando por convencer a las figuras públicas de que cuenten su vida. Netflix logró que confiaran en ellos Angélica Rivera, Charlie García, Raphael y la familia de Frida Kahlo. Por su parte, ViX se quedó con Verónica Castro y Julio César Chávez.

Entre tanto, HBO Max, que ahora está integrado a Paramount, puso un freno a sus adquisiciones. Resulta que se están ajustando a las normativas de la nueva empresa Skydance, así que solo han estrenado lo que ya estaba pactado desde el año pasado. Tienen la mira puesta en entrar a la competencia formalmente hasta 2027.

Aunque las ofertas están sobre la mesa y los cheques son atractivos, no todos los famosos se dejan seducir. Eugenio Derbez y Alejandro Fernández, por ejemplo, no han caído en la tentación de vender su historia hasta ahora.

Para cerrar con un poco de drama familiar, Ana Sofi, sobrina de Pablo Montero, no se quedó callada y acusó a La Granja VIP de fraude y favoritismo. Según ella, su tío es mucho para TV Azteca.