El pasado futbolístico de Mono Osuna desata polémica en La Granja VIP

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El pasado deportivo de Mario Osuna se volvió el centro de atención en La Granja VIP. Todo empezó cuando Natalia Alcocer soltó que él no es nadie, pero Manelyk González, creadora de contenido y amiga de Osuna, saltó a defenderlo recordándole al grupo que llegó a jugar con la selección mexicana.

La trayectoria del Mono divide opiniones. Para algunos fue un crack que el América desperdició al dejarlo en la banca, mientras que otros consideran que su carrera no fue tan brillante. Los datos cuentan que fue seleccionado nacional, debutó contra Estados Unidos y participó en la Copa América de 2015. Sin embargo, en ese torneo solo jugó 15 minutos en el partido contra Chile, donde México empató 3-3 y terminó quedando fuera en la fase de grupos.

En la Liga MX pasó por varios clubes, destacando por su golpeo de larga distancia, como el gol que le anotó a Chivas cuando jugaba para Querétaro. Su etapa en el América fue más complicada; llegó como suplente estrella, pero el entonces entrenador Santiago Solari lo mantenía en la banca.

Todo parece indicar que Osuna quedó atrapado en una pelea interna entre Santiago Baños, presidente deportivo y quien lo trajo al equipo, y Solari, quien prefería sus propios refuerzos. Después de eso, se fue al Juárez, pero sus piernas ya no le permitieron ser titular y decidió retirarse.

No todo fue drama, ya que en 2023 tuvo un cierre con sabor a gloria al jugar con el Olimpo United en la King’s League, donde terminó siendo campeón.

¿Creen que el América sí desperdició su talento o simplemente no era para tantas?