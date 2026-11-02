Casa ajena: la joyita de terror en Netflix que tiene calificación perfecta

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Hay una joya oculta en Netflix que tiene un 100% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes y que, aun así, no es tan famosa como debería. Se trata de Casa ajena (His House), una producción original de la plataforma estrenada en 2020 que dura solo 90 minutos.

La trama se sale de lo común al mezclar el terror con el drama de la inmigración. La historia sigue a una pareja de refugiados de guerra que logran obtener asilo en Reino Unido. Para no ser deportados, deben seguir reglas estrictas, incluida la de vivir en una casa que está en condiciones deplorables. El verdadero problema empieza cuando descubren que la propiedad está encantada.

Remi Weekes, quien dirigió este largometraje, utiliza el género para retratar la difícil situación de los protagonistas. Mientras que él intenta adaptarse a su nuevo hogar, ella se aferra con fuerza a su cultura, mostrando cómo lidian con el trauma de manera distinta.

La película es inteligente porque usa la historia para reflejar conflictos de identidad y la frialdad de la administración gubernamental, que trata a los inmigrantes como simples números y actúa desde una posición de poder y soberbia.

El ritmo comienza enfocándose en la realidad dolorosa de la guerra, la tragedia del camino y el rechazo en Reino Unido, para después darle más peso al terror y lo fantástico. Lo mejor es que evita el abuso de los sustos fáciles o jump scares, haciendo que la experiencia se sienta más natural y devastadora.

No es la típica película de terror tradicional, así que quien busque algo convencional podría sentirse decepcionado. Pero si te abres a una propuesta diferente, Casa ajena hace un trabajo excelente en todo lo que se propone. ¿Te animas a darle una oportunidad o prefieres seguir con lo mismo de siempre?