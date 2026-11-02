Eduin Caz envía su apoyo a El Komander tras la muerte de su hijo

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Eduin Caz expresó su pesar y solidaridad hacia Alfredo Ríos, mejor conocido como El Komander, debido al fallecimiento de su hijo menor, José Eliseo Ríos Ávila, ocurrido el 30 de octubre de 2026.

Durante una gala benéfica de la Fundación NICE en México, organizada como antesala a la Semana de los Premios Heat, el vocalista de Grupo Firme confesó que no tenía palabras ante este momento tan complicado. Caz aseguró que admira y respeta al cantante, a quien considera un gran amigo, y le envió todas sus fuerzas y apoyo en medio de este duelo familiar.

Por su parte, El Komander no ha hecho públicas las causas del deceso ni ha compartido informes médicos, solicitando privacidad y tranquilidad para su familia. Debido a esta situación, su agencia de representación canceló la presentación musical que tenían programada para el 31 de octubre de 2026 en Hidalgo, Nuevo León.

Entre la filantropía y los sustos de salud

En el mismo evento, Eduin Caz platicó que su motivación para realizar obras benéficas es devolver el cariño de su público, que es quien sostiene la carrera de la banda al comprar sus boletos. Mencionó que aunque prefieren ayudar con perfil bajo, a veces es necesario hacerlo público para inspirar a otros artistas a colaborar. Como ejemplo, recordó que donaron dinero para ayudar a los damnificados tras el terremoto ocurrido en Bucaramanga, lugar donde estuvieron poco antes del sismo.

Además, el cantante aprovechó para dejar claro que el 2026 ha sido un año de mucho éxito y crecimiento constante para Grupo Firme en los últimos cinco o seis años.

Caz también desmintió los rumores que circulaban en internet sobre su estado de salud. Aclaró que su visita al hospital no fue nada grave, sino que simplemente fue a que le sacaran un absceso en la mejilla.