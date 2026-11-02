Mario Girón quiere lanzar la indirecta con Maluma

Entretenimiento

Mario Girón dejó claro que tiene la mira puesta en Maluma. Durante su participación en los Premios Heat 2026, celebrados en el Centro de la Cultura y las Artes de la Riviera en Chapala, Jalisco, el cantante confesó que le encantaría hacer una canción con el colombiano, ya que admira su música desde que era niño y ha sido su fan en varios conciertos.

Aunque Mario Girón se mueve en la onda de la balada pop y siente una gran cercanía con Carlos Rivera, además de admirar a leyendas como Luis Miguel, Alejandro Fernández, Vicente Fernández y José José, el colombiano es quien realmente le roba el sueño. ¿Se imaginan ese crossover? Sería un giro bastante inesperado para su estilo, pero suena a que está dispuesto a experimentar.

Además de sus ganas de colaborar, el ganador de La Academia 2024 tiene planes inmediatos para sus fans. El sábado 7 de noviembre estrenará un EP navideño compuesto por covers de villancicos, un proyecto en el que estuvo muy involucrado y que espera que sea del gusto de todos.

Para cerrar con broche de oro, Mario Girón mencionó que aspira a ganar un Premio Heat en el futuro por sus propias composiciones. Por ahora, el cantante ya cuenta con dos nominaciones en la edición 2026 de estos premios.