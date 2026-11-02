Los mejores (y no tan mejores) disfraces de Halloween de los famosos

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El 31 de octubre fue el día de sacar los maquillajes más intensos y los vestuarios más extravagantes. Varios personajes del espectáculo compartieron en sus redes sociales cómo vivieron la noche, con producciones que fueron desde lo más gótico hasta lo más glamuroso, incluyendo fiestas temáticas con jardines ambientados y mesas llenas de dulces.

Isabella Icardi, la hija menor de Wanda Nara y Mauro Icardi, se llevó gran parte de la atención con un look de novia fantasma. Para lograrlo, utilizó un vestido blanco intervenido con manchas de sangre falsa y lo complementó con un velo y una peluca negra despeinada. El maquillaje fue clave: cubrieron su rostro de blanco, remarcando los ojos con sombras oscuras y añadiendo rastros de sangre alrededor de la boca. Como toque final, cargó una calabaza pequeña con forma de fantasma. Wanda Nara reconoció el trabajo de Kennys Palacios, quien fue el responsable de esta transformación.

Por otro lado, Mauro Icardi y la China Suárez organizaron un encuentro donde la ambientación fue la protagonista. El lugar estaba lleno de calaveras, arreglos florales en tonos oscuros, humo y hasta un castillo inflable gigante. Para la ocasión, la actriz se transformó en una payasa de terror con la cara pintada de blanco, lágrimas negras bajo los ojos y un traje de arlequín en blanco y negro. Icardi optó por una capa bordó con capucha y un maquillaje que simulaba cortes y sangre en la cara.

En el terreno de la música y la moda, hubo propuestas muy variadas. Marta Fort sorprendió a sus seguidores con una producción inspirada en Madonna. Nicki Nicole, la cantante y compositora, se disfrazó de El cadáver de la novia. Por su parte, Sofía Gonet eligió un camino más sofisticado haciendo referencia a María Antonieta, mientras que La Joaqui organizó una tarde de juegos al aire libre para sus hijas y amigas, donde las niñas se vistieron de diablas y muñecas. La mesa de la cantante estuvo decorada con cupcakes, chocolates y una torta temática.

Benjamín Vicuña también se sumó a la celebración junto a su hijo Amancio. El niño usó un atuendo negro con capucha que tenía figuras de huesos y manchas de sangre falsa. En los videos compartidos por el actor, se le vio cubierto de espuma durante los juegos. Además, una persona que sería el propio Vicuña apareció con una máscara de lobo y una chamarra de cuero negra que tenía la ilustración de un animal en la espalda.

Pampita y su hija Ana García Moritán mantuvieron una estética más sobria. La modelo utilizó un vestido largo de terciopelo negro acompañado de unos cuernos del mismo color. La pequeña, conocida como Anita, llevó un vestido negro de tul con detalles de telarañas rojas y una araña grande sobre la cabeza, además de la clásica calabaza naranja para recolectar golosinas.

Juana Repetto se encargó personalmente de la producción de uno de sus hijos, a quien transformó en un payaso inspirado en It. El proceso consistió en pintarle el rostro de blanco, oscurecer la zona de los ojos y añadirle una nariz roja, completando el look con un traje gris de pompones. La actriz también preparó el espacio con un mantel rosa, calabazas, sombreros de bruja y adornos de terror en el jardín.

Finalmente, Matilda Salazar, hija de Luciana Salazar, optó por un estilo gótico como vampiresa. Llevó un vestido rojo y negro con encaje y corsé, complementado con un antifaz negro de encaje, ojos muy marcados, colmillos y sangre falsa alrededor de la boca.

La verdad, algunos se pasaron de lanza con la producción y otros se quedaron cortos. ¿Quién creen que ganó el premio al disfraz más creativo?