Jaime Munguía retiene su título, pero la pelea estuvo cardíaca

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Jaime Munguía logró defender su título mundial supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo en la cartelera México vs El Mundo, ganando por decisión unánime frente al ruso Nikita Zon.

La victoria se selló con tarjetas de 117-111, 117-111 y 116-112 a favor del boxeador de Tijuana. Aunque el resultado fue claro, el camino no fue sencillo: ambos peleadores se vieron fuertes físicamente y con estaturas similares, lo que terminó armando un buen espectáculo durante los 12 asaltos.

La pelea tuvo sus momentos de tensión. Munguía estuvo cerca de ser noqueado cuando Zon lo acorraló en la esquina con varios jabs. Sin embargo, el mexicano logró aguantar el castigo y el combate se convirtió en un intercambio de rounds buenos y momentos de sufrimiento hasta el final.

Al terminar la pelea, Munguía se mostró autocrítico. Aunque dijo sentirse contento, reconoció que el rival se le complicó y que tiene mucho que trabajar. El boxeador admitió que hubo descuidos al lanzar golpes que permitieron que el ruso le hiciera daño, señalando que ese es precisamente el punto que debe corregir.

Jaime incluso hizo su propia autoevaluación: "Me doy 6-67 me hicieron falta muchas cosas, ahora toca seguir trabajando", sentenció.