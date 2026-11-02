Rafael Espinoza retiene su trono con un nocaut técnico

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Rafael Espinoza defendió con éxito su título mundial de peso pluma de la Organización Mundial de Boxeo al derrotar por nocaut técnico al nicaragüense Ricardo Blandón. La pelea ocurrió en Riad, Arabia Saudita, como parte de la cartelera de Canelo vs. Mbilli.

El campeón mexicano impuso su superioridad desde el comienzo. Gracias a que es más alto y tiene más alcance, utilizó el jab para mantener la distancia y soltar sus mejores combinaciones sin riesgo.

Todo se acabó en el tercer asalto. Espinoza lanzó un derechazo tan potente que le abrió un corte profundo en la ceja izquierda a Blandón. El árbitro pidió la revisión del médico y, el nicaragüense recibió la autorización médica para no continuar.

Con este resultado, Espinoza ya suma cinco defensas exitosas de su campeonato y mantiene su récord invicto con 29 victorias y 25 nocauts. Por su parte, Blandón se queda con una marca de 21 victorias y siete derrotas.

La verdad es que Espinoza hizo que pareciera fácil. ¿Habrá alguien que realmente pueda ponerlo en problemas?