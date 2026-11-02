Mariana Ochoa no habla de su premio y se gana el hate

Entretenimiento

Mariana Ochoa estuvo de visita en Ventaneando el 29 de octubre para una entrevista exclusiva con Pati Chapoy. Aunque la cantante se abrió sobre temas de su vida personal, hubo un silencio muy incómodo: no dijo ni una sola palabra sobre su victoria en La casa de los famosos México 2026 ni sobre lo que vivió dentro del reality de Televisa.

Ese vacío en la plática no le cayó nada bien a la gente. En redes sociales empezaron a llover las críticas, sobre todo porque la artista ya había soltado que todavía no le llega el pago por ganar el programa.

Para los que no están enterados, Mariana reveló en una entrevista reciente que aún no recibe los cuatro millones de pesos que le tocan por haberse coronado como la ganadora del reality. Sin embargo, esto no significa que esté en malos términos o tenga algún conflicto con Televisa.

La verdad es que se siente súper raro que alguien gane una cantidad así y no haya mencionado el tema en una entrevista de entretenimiento.