Addis Tuñón deja De Primera Mano y Gustavo Adolfo Infante ya soltó la sopa

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Addis Tuñón confirmó que se sale de De Primera Mano y su último día en la transmisión será mañana viernes 30 de octubre. La experta en farándula dijo que en esa fecha revelará los motivos de su repentina decisión.

El pasado martes 27 de octubre, Tuñón soltó que tiene un nuevo proyecto que le emociona muchísimo, aunque los detalles los dará el viernes. También aprovechó para agradecer a sus compañeros y al público por el tiempo que estuvo como titular del espacio.

Por su parte, Gustavo Adolfo Infante ya habló del tema en su canal de YouTube. El conductor admitió que la noticia lo tomó por sorpresa y que, aunque ella ya le explicó por qué se va, no puede decir nada porque Addis será quien cuente toda la verdad mañana 30 de octubre.

Infante dejó claro que se trata de una decisión unilateral tomada por la periodista. Además, señaló que tiene una gran amistad con ella, que la admira y la respeta como reportera, por lo que su salida dejará un hueco tanto en el trabajo como en su vida personal.

Con este movimiento, De Primera Mano seguirá adelante bajo la conducción de Gustavo Adolfo Infante, Erika González y Lalo Carrillo. El programa se transmite de lunes a viernes a las 15:00 horas.