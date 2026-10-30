Canelo Álvarez va por el cinturón supermediano frente a Christian Mbilli en Riad

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Saúl Canelo Álvarez se prepara para enfrentar a Christian Mbilli mañana 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita. El objetivo es claro: recuperar el campeonato mundial del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en la división de peso supermediano, específicamente en las 168 libras. Esta pelea llega después de que el mexicano sufriera una derrota ante Terence Crawford.

Canelo es un pugilista profesional mexicano que ha sido campeón mundial en varias categorías. Por su parte, Christian Mbilli es un boxeador profesional que posee la ciudadanía camerunesa, francesa y canadiense, y mantiene la titularidad del cinturón supermediano del CMB desde enero de 2026.

Preparación y tecnología en España

Para llegar en óptimas condiciones a este combate, Saúl Álvarez pasó siete semanas entrenando en Gandía, España. Durante este periodo, el boxeador integró el uso de tecnología y métodos de acondicionamiento físico diseñados específicamente para las necesidades de su cuerpo. Según explicó el tapatío, el enfoque principal de este trabajo fue la recuperación tras las cargas físicas intensas.

En este proceso, Canelo contó con el apoyo del equipo de Oleksandr Usyk, cuyas instalaciones y equipo utilizó para facilitar su recuperación. El boxeador mencionó que se sintió muy contento con la adaptación al horario y las comodidades que le brindaron, lo cual fue fundamental para su preparación antes de trasladarse a Arabia Saudita.

El desafío contra un rival invicto

El enfrentamiento se da en el marco de la cartelera denominada México contra el Mundo. Canelo reconoce que Christian Mbilli llega a esta pelea sin haber perdido ningún combate, pero el mexicano no se siente intimidado. Para él, la clave del éxito estará en sus habilidades boxísticas y en la trayectoria que ha construido peleando en diversas categorías y enfrentando a campeones mundiales.

Saúl Álvarez afirmó que tiene más talento y habilidades que su oponente, y que esa experiencia acumulada en cuadriláteros internacionales es lo que le da la confianza necesaria para superar al invicto. El boxeador ve a Mbilli como un rival que tiene hambre de consolidarse en la división, mientras que él cuenta con un historial más extenso de títulos y peleas de alto nivel.

El impacto del entorno y la familia

La pelea se lleva a cabo en Riad, lugar donde Canelo ya peleó anteriormente contra William Scull. El boxeador expresó sentirse orgulloso de ser la figura principal que representa a México en una función donde otros pugilistas nacionales también se enfrentan a rivales extranjeros. Sin embargo, el evento estuvo en riesgo de suspenderse debido a los conflictos bélicos en la región de Medio Oriente.

Sobre esta situación, Canelo comentó que le parece triste lo que ocurre en la región, pero que se mantiene concentrado en el objetivo del campeonato mundial. Mencionó que su padrino, Turki Alalshikh, le aseguró que todo estaba bien y que la pelea procedería según lo planeado.

Además del estrés competitivo, la distancia ha sido el reto más duro. El boxeador admitió que extraña profundamente a su esposa, Fernanda Gómez, a sus hijos y al resto de su familia. Para combatir esa nostalgia, Canelo utiliza el gimnasio como una terapia, señalando que aunque su familia le expresa cuánto lo extrañan, él disfruta plenamente el entrenamiento y considera que extrañar a los seres queridos es una señal de amor.

Detalles de la cartelera y acceso en México

Para Canelo, es una prioridad absoluta que sus seguidores en México puedan ver la pelea en vivo y de forma gratuita a través de la televisión abierta. El boxeador explicó que siempre ha defendido estos derechos para que el público mexicano tenga la oportunidad de seguir su historia y verlo ganar el campeonato.

La pelea contra Christian Mbilli será el combate número 69 en la carrera profesional de Saúl Álvarez, quien actualmente tiene un récord de 63 victorias, dos empates y tres derrotas, habiendo caído previamente ante Floyd Mayweather Jr., Dmitri Bivol y Terence Crawford. La función en Riad también incluirá peleas de otros mexicanos como Jaime Munguía, Rafael Divino Espinosa y Alan David Picasso. Cabe destacar que Lindolfo Delgado canceló su participación debido al riesgo de posibles ataques en la ciudad saudí.