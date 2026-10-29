Llega el final de Rubí: ¿por fin pagará por todas sus maldades?

Entretenimiento

El gran final de Rubí se transmite mañana viernes 30 de octubre a las 4:30 de la tarde por Las Estrellas. Después de meses de éxito, llegó el momento de ver cómo termina este caos.

Lo más importante es saber si Rubí pagará por fin por todo el daño que le hizo a su familia y a Alejandro. También veremos si Maribel y Alejandro logran casarse y ser felices pese al odio de Rubí.

Pero no solo se trata de los protagonistas. El capítulo final resolverá si Loreto se arrepiente tras ayudar a Rubí en sus maldades, si doña Lola termina casándose y si Cayetano se salva para quedarse con Cristina. También conoceremos el destino de Fernandita.

La verdad es que ya era hora de cerrar este ciclo. ¿Crees que Rubí termine en la miseria o se encontrará la forma de ganar una última vez?