Facundo Castro saca su lado más romántico en 'Sabor a ti'

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Facundo Castro se lanzó al ruedo con un personaje que lo obligó a desempolvar sus cuadernos. Al interpretar a Amador en la telenovela Sabor a ti, el actor no solo aceptó un nuevo reto profesional, sino que tuvo que reconectar con una parte de su personalidad que tenía guardada bajo llave.

Facundo Castro es un actor argentino que da vida en esta producción a un joven noble, sensible y poeta. El proceso de construcción de Amador fue tan intenso que el actor terminó leyendo textos que él mismo había escrito hace años y regresando a los autores que marcaron su gusto literario, como Mario Benedetti.

Menos palabras y más miradas

Castro explicó que uno de los principales descubrimientos durante la construcción del personaje fue entender que Amador no necesita demasiadas palabras para expresar lo que siente. Según dijo, el personaje es alguien que habla con el corazón y que, aunque a veces no use demasiadas palabras para expresarse, es capaz de decirlo todo simplemente con una mirada.

El equipo detrás de las cámaras

Más allá de los libros y la poesía, la experiencia de Facundo en el set ha estado marcada por la química con sus compañeros. Destacó especialmente su relación con Rodrigo Vidal, quien hace el papel de su padre en la historia. Para Castro, Vidal no ha sido solo un colega, sino una figura cercana que se convirtió en un mentor en su vida, admirando tanto su capacidad actoral como su visión empresarial.

Por otro lado, el actor ya tenía camino recorrido con Regina Palacios, quien interpreta a su hermana Tamara. Este proyecto marca la tercera vez que trabajan juntos, lo que demuestra que ya hay una confianza laboral establecida entre ambos.

Calidad humana y lecciones de vida

El ambiente en la producción de Lucero Suárez ha sido un punto clave para el actor. Resaltó que la productora tiene un don especial para armar equipos donde convivan personas con trayectorias larguísimas y talentos que apenas están empezando. Según Castro, el punto de unión entre todos, sin importar los años de experiencia, es la calidad humana de los integrantes del elenco.

En cuanto a la trama, que está llena de los clásicos secretos, celos y romances de las novelas, Facundo piensa que el mensaje más valioso de Sabor a ti es la importancia de la comunicación. Considera que hablar las cosas y evitar las suposiciones es fundamental, y cree que la historia plantea este punto de manera muy acertada.

La telenovela, que se transmite de lunes a viernes a las 20:30 horas por Las Estrellas, cuenta con Eva Cedeño y Mario Morán como protagonistas. El elenco se completa con nombres pesados como Erika Buenfil, Eduardo Santamarina, César Évora, Nuria Bages, Juan Diego Covarrubias, Lisset y Arturo Carmona.

¿Será que Amador logra conquistar a todos con sus poemas o se quedará solo en miradas?