Belinda se volvió un Alien en su Beliween 2026

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Belinda llevó a cabo el Beliween, su tradicional fiesta de terror que organiza cada año. Para esta edición, la cantante se transformó en una reina xenomorfa inspirada en la saga de Alien, apareciendo desde una especie de nave espacial para darle la bienvenida a sus invitados.

En la reunión estuvieron presentes figuras como Mabel Cadena, la actriz mexicana con quien Belinda trabajó en la serie Carlota, así como Mía Rubín, Karla Díaz, Angie Taddei y Sergio Ofarrill. Todos asistieron con sus respectivos disfraces; por ejemplo, Karla Díaz se vistió de Britney Spears y Elaine Haro acudió como Hiedra Venenosa.

Durante el evento, Elaine Haro confesó que le gustaría cantar con Belinda y la definió como la pop star del momento en México. Por su parte, Mía Rubín, quien está iniciando su carrera musical, dijo que admira a Belinda y que la considera un referente para las nuevas generaciones de estrellas pop. Mabel Cadena también expresó el cariño y la admiración que siente por la cantante.

El 21 de octubre, Belinda compartió un adelanto de lo que vendría para este Beliween 2026 a través de un video. En el clip apareció Jaime Maussan, investigador del fenómeno OVNI, junto a un mensaje que mencionaba que señales de origen desconocido revelaban un secreto oculto por milenios y que el contacto era el destino.

La verdad es que Belinda no juega con los disfraces, se avienta al ruedo con todo el concepto. ¿Será que el próximo año nos sorprende con algo más loco o ya llegó al tope del terror?