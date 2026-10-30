África Zavala y José Ron protagonizan nueva telenovela ambientada en Marruecos

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Cruzando Destinos: Marruecos en el Corazón llega a las pantallas a principios de 2027. La producción de Rosy Ocampo para TelevisaUnivision promete un melodrama donde el amor tendrá que sobrevivir a los secretos familiares y al choque de dos culturas totalmente distintas.

La trama se centra en Yasmine, interpretada por África Zavala, una mujer que huye de Marruecos para escapar de un matrimonio arreglado y busca empezar de cero en México. Ahí es donde entra León, personaje de José Ron, un joven que pertenece a una familia dueña de un importante negocio de joyería. Obviamente, entre ellos va a nacer el amor, pero no será tan fácil porque tendrán que lidiar con conflictos culturales y otros dramas que pondrán a prueba su relación.

La historia se desarrolla en locaciones de Marruecos y distintos escenarios de México. El estreno está programado para el 18 de enero a las 9:30 de la noche por Las Estrellas.

El reparto es básicamente un desfile de estrellas. Además de Zavala y Ron, el elenco incluye a Claudia Álvarez, Daniela Romo, Luis Roberto Guzmán, Alexis Ayala, Chantal Andere, Mark Tacher, Alberto Estrella, Arcelia Ramírez, Luis Gatica, Pedro de Tavira, Michel Duval, Aarón Mercury, Tania Nicole, Jesusa Ochoa y Lucca de la Torre.

Sinceramente, con ese elenco y la mezcla de Marruecos y México, tiene todo para ser el nuevo vicio de la familia. ¿Será que León y Yasmine logran vencer el destino o terminaremos todos sufriendo por el matrimonio arreglado?