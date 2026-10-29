Mala Maña quiere ser la BTS del regional mexicano

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Mala Maña no se anda con juegos y tiene una meta bastante ambiciosa: quieren ser la primera boy band del regional mexicano que alcance la popularidad de BTS. Aunque a los integrantes no les encanta la etiqueta de boy band, aceptan que así los bautizó su disquera.

El grupo, formado por Caleb, Dante, Marcelo, Marcos y Pato, propone que el regional mexicano combina con todo, desde hip-hop y rap hasta pop y baladas. Según Caleb, la idea es dar un giro completo y crear canciones que lleguen a todo el mundo, sin importar la edad, para dejar una huella con un sonido global.

Por ahora, el grupo tiene tres sencillos en su haber, destacando el más reciente llamado ¿Qué será?. Con estas canciones exploran las posibilidades del género, pero con un detalle importante: cuidan que las letras sean respetuosas para evitar penalizaciones.

Sinceramente, que alguien quiera mezclar rap con regional para conquistar el mundo suena a un experimento interesante, pero que admitan que no les gusta ser llamados boy band mientras aspiran a ser los nuevos BTS es el toque de drama que necesitábamos. ¿Lograrán el estrellato global o se quedarán solo en el intento?