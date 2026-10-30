Bárbara Islas confiesa el sueño de su vida: quiere protagonizar un remake de María Mercedes

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Bárbara Islas está arrasando con su papel de Emilia en la telenovela Infinito Amor, pero ahora soltó la sopa sobre cuál sería su proyecto ideal. En una entrevista con el programa Hoy, la actriz confesó que su gran sueño desde niña es protagonizar un remake de María Mercedes.

Bárbara contó que cuando era chiquita su mamá le preguntaba qué quería ser de grande y ella siempre respondía que quería ser María Mercedes. Dijo que, cuando su mamá le decía que quería ser Thalía, ella respondía que no, que quería ser María Mercedes, un sueño que ha tenido toda la vida.

La actriz aprovechó para recordar el encuentro que tuvo con Thalía, el cual calificó como el mejor día de su vida. Según contó, la cantante y actriz le hizo un comentario divertido al decirle que ella también se había quitado una costilla. Para Bárbara, Thalía es una mujer admirable y una representante digna de las telenovelas y la música, por lo que sería un honor trabajar en una historia ligada a ella.

Pero sus deseos no se quedan solo en María Mercedes. La actriz reveló que también le encantaría participar en un remake de El Premio Mayor. Específicamente, le gustaría interpretar a Rebeca y trabajar junto a Guicho Domínguez. Aseguró que está listísima, que le gustan los personajes entrañables y que, si se puede decretar y cumplir, está a su servicio.

La verdad es que nos encanta que las actrices tengan metas claras y que no tengan miedo de pedir el papel que quieren. Ojalá que los productores lean esto porque ver a Bárbara en un remake clásico suena a un planazo. ¿Ustedes creen que encajaría en el papel de María Mercedes o se imaginan a alguien más?