Nicola Porcella soltó una confesión sobre Ese Pérez y Andrea Escalona no sabía ni qué hacer

Entretenimiento

Nicola Porcella dejó a todos sorprendidos el 28 de octubre durante la transmisión de Hoy. Todo sucedió en la sección 'La Nube'.

Todo empezó porque Andrea Escalona estaba hablando sobre un encuentro entre Mario Bautista y Ese Pérez en un Halloween, y mostró una foto en pleno programa. La conductora aprovechó el momento para decir que hay que quedarse con quien te mire como en esa imagen.

Pero Nicola no se quedó callado y lanzó la bomba en vivo. Confesó que Ese Pérez ha tenido un cambio físico muy notorio y aseguró que se está poniendo guapo. Para rematar, contó que ha visto fotos del antes y después del chico y le mandó un abrazo, recordando que estuvieron juntos en un podcast.

La reacción de Andrea Escalona fue todo un poema. Se limitó a reírse discretamente y soltó un ay, y se limitó a decir en vivo 'Ay'.