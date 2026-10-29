Aleks Syntek confirma que está separado de su esposa

Entretenimiento

Aleks Syntek confirmó que está separado de su esposa, Karen Coronado. El compositor admitió la noticia al borde del llanto, revelando que el matrimonio duró más de dos décadas. Syntek describió a Karen como una mujer luchadora y reconoció que, debido a lo demandante de su carrera musical, terminó coartando los sueños de ella.

Este anuncio llega después de que el músico confesara que sus últimos cinco años habían sido muy problemáticos. De hecho, desde el 15 de septiembre de 2026, el intérprete se ha mantenido en el centro de la controversia. Además, hace un año ya circulaban rumores sobre una crisis matrimonial.

La historia de amor comenzó en el club nocturno Bulldog, en la Ciudad de México. En aquel entonces, Karen tenía 15 años y Aleks 23. El cantante esperó a que ella cumpliera la mayoría de edad para hacer oficial el noviazgo y, tras cinco años de relación, se casaron en 2001.

Fruto de esta unión nacieron sus dos hijos: Natalia, quien se dedica a la actuación bajo el nombre artístico de Natalia Coronado, y Raúl Alejandro, conocido como Matías, quien trabaja en el doblaje. Natalia, de 20 años, ha participado en producciones como Héroes, La partitura secreta, Se busca papá y Locas por el cambio.

Por su parte, Karen Coronado es empresaria, se especializa en el diseño de interiores y es la fundadora de Ecobutik, un negocio de productos ecológicos. Syntek le dedicó las canciones Tú necesitas e Intocable.